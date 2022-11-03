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Стало известно, кто будет командовать центральной группировкой РФ вместо скандально известного Лапина

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Стало известно, кто будет командовать центральной группировкой РФ вместо скандально известного Лапина

Уничтоженный БТР россиян, скриншот с видео

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин якобы были за освобождение Лапина.

Обязанности командующего центральной группировкой российских войск вместо скандально известного Александра Лапина будет временно исполнять генерал-майор Александр Линьков.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

По информации источников, Лапин взял отпуск на три недели.

Накануне пропагандистские СМИ распространили новость о якобы отставке Лапина с должности командующего российской группировкой оккупантов "Центр".

Увольнения Лапина желали якобы Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

"Команда" Пригожина обвиняли Лапина в "сдаче" Лимана Донецкой области. А Кадыров публично желал военному "смыть кровь" убитых "ребят" на фронте, что поддержал и главарь "вагнеровцев".

Вместе с тем СМИ нашли данные, подтверждающие, что Лапин до сих пор числится в списке командующих.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что власти в России окажутся в руках криминально-террористической группировки, а сама Федерация превратилась в "failed state".

Пригожин и Кадыров во власти РФ: что известно

Основатель ППК "Вагнер", крупный бизнесмен Евгений Пригожин стал влиятельным лицом в Кремле. Он делает громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова. Лидер Чечни Рамзан Кадыров и Пригожин сделали так, что от должности командующего группировкой войск "Центр" отстранили Александра Лапина.

Ранее писали, что конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ может быть частью войны между "башнями Кремля".

Как сказал советник Офиса президента Алексей Арестович, Пригожин заигрывает с россиянами, а значит претендует на роль "главного".

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Дата публикации
Просмотры
874
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