- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 2 мин
Стало известно, кто помог России наладить производство «Шахедов» для атак по Украине
Украинские правоохранители установили личность иранского генерала, который помог России наладить производство ударных дронов Shahed-136. Ему сообщили о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.
Украинские следователи установили личность иранского генерала, который помог России запустить производство ударных дронов Shahed-136. Ему уже доложено о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.
Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Речь идет о бригадном генерале Абдолле Мехраби — руководителе Организации джихада по исследованию и самообеспечению воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
По данным прокуратуры, именно он координировал сотрудничество между Россией и Ираном по поставкам и локализации производства ударных беспилотников Shahed-136 для российской армии.
Договоренность об этом была достигнута еще в июле 2022 г. между военно-политическим руководством РФ и представителями КСИР.
Массовое производство дронов в Татарстане
В январе 2023 года Мехраби вместе с другими иранскими представителями посетил Елабугу (Татарстан), где на территории особой экономической зоны «Алабуга» была создана производственная площадка для массового выпуска дронов.
Там Россия наладила производство беспилотников «Герань-2» – это российское название иранских Shahed-136.
Также иранский генерал был причастен к:
подготовки российских инженеров;
обучение операторов беспилотников;
организации тренировок экипажей на оккупированных территориях Украины - в Крыму и Херсонской области.
Россия получила тысячи дронов
По данным следствия, в 2023-2024 годах Россия получила более 13 тысяч ударных беспилотников этого типа.
Кроме того, Иран передал РФ оборудование и комплектующие на сумму более 324 млн. долларов.
Эти дроны активно используются российской армией для ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.
Генералу сообщили о подозрении
Украинская прокуратура сообщила Абдолли Мехраби о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.
Ему инкриминируют:
пособничество в ведении агрессивной войны;
сговор с военно-политическим управлением РФ.
В прокуратуре подчеркнули, что работа по установлению всех лиц, причастных к военным преступлениям и военно-технической поддержке России, продолжается.
Ранее мы писали, что Россия уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.
Напомним, в сюжете телеканала Fox News о военной операции США в Иране украинские дроны-перехватчики ошибочно показали как новейшую американскую технологию.
Также накануне стало известно, что сыновья Трампа, Эрик и Дональд-младший поддержали флоридский стартап Powerus, разрабатывающий дроны для Пентагона на фоне ограничений китайских беспилотников. Компания планирует выйти на Nasdaq из-за слияния с Aureus Greenway Holdings и привлечь 9 млн. дол. Powerus, возглавляемый ветеранами спецназа, намерен интегрировать передовые украинские технологии, расширить собственное производство в США и поставлять военным автономные системы, адаптированные к опыту современных боевых действий.