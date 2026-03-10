Стало известно, кто помог России наладить производство «Шахедов» для атак по Украине

Shahed

Украинские следователи установили личность иранского генерала, который помог России запустить производство ударных дронов Shahed-136. Ему уже доложено о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Абдоллу Мехраби.

Речь идет о бригадном генерале Абдолле Мехраби — руководителе Организации джихада по исследованию и самообеспечению воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По данным прокуратуры, именно он координировал сотрудничество между Россией и Ираном по поставкам и локализации производства ударных беспилотников Shahed-136 для российской армии.

Договоренность об этом была достигнута еще в июле 2022 г. между военно-политическим руководством РФ и представителями КСИР.

Массовое производство дронов в Татарстане

В январе 2023 года Мехраби вместе с другими иранскими представителями посетил Елабугу (Татарстан), где на территории особой экономической зоны «Алабуга» была создана производственная площадка для массового выпуска дронов.

Там Россия наладила производство беспилотников «Герань-2» – это российское название иранских Shahed-136.

Также иранский генерал был причастен к:

подготовки российских инженеров;

обучение операторов беспилотников;

организации тренировок экипажей на оккупированных территориях Украины - в Крыму и Херсонской области.

Россия получила тысячи дронов

По данным следствия, в 2023-2024 годах Россия получила более 13 тысяч ударных беспилотников этого типа.

Кроме того, Иран передал РФ оборудование и комплектующие на сумму более 324 млн. долларов.

Эти дроны активно используются российской армией для ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Генералу сообщили о подозрении

Украинская прокуратура сообщила Абдолли Мехраби о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.

Ему инкриминируют:

пособничество в ведении агрессивной войны;

сговор с военно-политическим управлением РФ.

В прокуратуре подчеркнули, что работа по установлению всех лиц, причастных к военным преступлениям и военно-технической поддержке России, продолжается.

Ранее мы писали, что Россия уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.

Напомним, в сюжете телеканала Fox News о военной операции США в Иране украинские дроны-перехватчики ошибочно показали как новейшую американскую технологию.

Также накануне стало известно, что сыновья Трампа, Эрик и Дональд-младший поддержали флоридский стартап Powerus, разрабатывающий дроны для Пентагона на фоне ограничений китайских беспилотников. Компания планирует выйти на Nasdaq из-за слияния с Aureus Greenway Holdings и привлечь 9 млн. дол. Powerus, возглавляемый ветеранами спецназа, намерен интегрировать передовые украинские технологии, расширить собственное производство в США и поставлять военным автономные системы, адаптированные к опыту современных боевых действий.