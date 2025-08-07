Стало известно, кто пытал журналистку Рощину в России

Журналистка Виктория Рощина

В СИЗО №2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессий в отношении граждан Украины, в том числе гражданских лиц'. Среди пострадавших — известная украинская журналистка Виктория Рощина, которую этапировали в этот изолятор.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отдавал приказы физически и морально давить на Рощину

Как известно, украинку пытали, унижали и угрожали расправой. Ей ограничивали доступ к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Она не могла спать или сидеть днем. Более того, применялись физическое насилие и психологическое давление, чтобы достичь согласия на сотрудничество с администрацией учреждения.

Так, разоблачен военный преступник, руководивший колонией. Также следователи задокументировали обстоятельства преступления, собрали свидетельские показания, восстановили хронологию незаконного перемещения и содержания потерпевшей, а также зафиксировали нарушение международного гуманитарного права. Действия фигуранта квалифицированы как военное преступление в соответствии с международными стандартами.

«Расследование доказало, что эти преступления были организованы умышленно: начальник СИЗО лично отдавал приказы подчиненным о применении физического и морального давления на журналистку. Осознавая ее гражданский статус и защиту, гарантированную международным гуманитарным правом, она сознательно нарушила нормы Женевской конвенции и других международных договоров», — говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СИЗО №2, г. Таганрог Ростовской области

Ранее новая судебно-медицинская экспертиза тела украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, обнаружила ряд ранее неизвестных телесных повреждений.

Да, у Рощиной обнаружили травму шеи. Также были переломы костей и кровоподтеки на голове, правом плече и ногах. Еще у нее была царапина на левой стопе. Раньше уже говорили о синяках на теле и сломанном ребре.

Но даже с этими новыми данными до сих пор неизвестно, почему журналистка умерла. Начальник Офиса генпрокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк пояснила, что тело Рощиной сильно изменилось после смерти. Поэтому невозможно точно установить причину смерти и связанные с ней найденные травмы. Отмечается, что тело было передано Украине в состоянии «глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения».