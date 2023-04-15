Стало известно, кто рассказывает Папе Римскому о войне России против Украины

Одним из источников информации о войне в Украине, которую получает Папа Римский, является посол России в Ватикане Александр Авдеев, но есть и многие другие источники.

Об этом в эфире Radio NV рассказал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

По его словам, с российской стороны у Папы Римского много неформальных контактов.

"Например, известный контакт, такой Севастьянов есть, представитель российских старообрядцев, который находится в личной дружбе с Папой. И он именно через Севастьянова доносит определенные месседжи в Россию, Севастьянов их озвучивает и наоборот", – рассказал он.

Юраш отметил, что Папа Франциск пытается диверсифицировать источники получения информации.

В прошлом году посольство Украины в Ватикане направило больше формальных вербальных нот, чем за предыдущие 30 лет дипломатических отношений.

"Кроме того, Папа встречается с церковными деятелями с украинской стороны наивысшего уровня, например, с Блаженнейшим Святославом недавно встречался, с Всеукраинским Советом Церквей, с отдельными деятелями. Так же он встречается с частными лицами. Известно, кто с украинской стороны находится в близких контактах с Папой. Подобное есть что-то и с российской стороны", – отметил дипломат.

Напомним, в Ватикане снова прибегли к примирению украинцев и россиян, привлекая их к Крестному шествию, которое состоялось вечером 7 апреля.

В воскресенье, 9 апреля, когда большое количество христиан во всем мире празднует католическую Пасху, Папа Римский Франциск в традиционном послании попросил у Бога помочь украинскому народу и вылить на русский народ "пасхальный свет", то есть помочь ему понять правду о войне, которую Россия принесла в Украине.

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