Стало известно, кто стоит за ударом по нефтеперерабатывающему заводу РФ в Волгограде

Успешная атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде – работа СБУ, которая продолжает уничтожать военную инфраструктуру РФ.

Пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Лукойл" в Волгограде является результатом успешной работы СБУ.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Хлопки" на российских НПЗ будут продолжаться", - сообщает источник.

Напомним, ПВО оккупантов ночью 3 февраля уничтожило четыре беспилотника в Белгородской области, два — в Волгоградской и один в Ростовской. Пылает один из нефтеперерабатывающих заводов – огонь распространился на 300 квадратных метров.

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