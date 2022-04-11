Стало известно, кто возглавил новую военную администрацию в Донецкой области

Накануне президент создал еще одну военную администрацию в Донецкой области.

Новую военную администрацию, которую по приказу президента Украины Владимира Зеленского создали в Константиновке Донецкой области, возглавил Алексей Рослов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Создание военных администраций в громадах Донетчины – это вынужденный шаг, продиктованный военным временем. Уверен, что Константиновская МВА будет работать эффективно в защиту государства и наших граждан. Знаем, что Константиновка сейчас имеет множество неотложных проблем. Теперь решать их будет проще", — отметил Кириленко. .

Он также сообщил, что был назначен новый глава Бахмутской райгосадминистрации, им стал Сергей Кальян.

Напомним, в Донецкой области была создана еще одна военная администрация, соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

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