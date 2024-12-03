Стало известно, кто заменил Палису на должности командира 93-й ОМБр

Новым командиром 93 ОМБр "Холодный Яр" стал 27-летний подполковник Шамиль Крутков, ранее занимавший должность заместителя командира подполковника Павла Палисы.

Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады Павел Палиса подытожил свой боевой путь словами благодарности своим бойцам, выразив гордость за 23 месяца службы вместе с ними. По его словам, это были месяцы тяжелых испытаний, героических поступков и самопожертвования ради победы.

"Флаг бригады полковник Павел Палиса передал в надежные руки подполковника Шамиля Круткова, с которым как заместитель командира бригады бок о бок прошел славный боевой путь", – говорится в сообщении.

В своей речи Крутков заявил, что для него честь возглавить одну из самых мощных бригад ВСУ, и поблагодарил предыдущий комбриг за его вклад в защиту Украины.

Предыдущий комбриг полковник Павел Палиса был назначен заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака.

Шамиль Крутков родом из Львова. Он учился в Национальной академии сухопутных войск. В 2021 году получил от президента награду "За военную службу Украины".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента, подчеркнув, что Палиса хорошо понимает ситуацию на фронте и в бригадах, и именно такой человек необходим для этой должности.

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