Стало известно, кто заменит Россию в Совете по правам человека ООН

Единственным кандидатом взамен России в Совете по правам человека Организации объединенных наций является Чехия.
Генассамблея ООН 10 мая будет голосовать за страну, которая заменит Россию в Совете по правам человека после ее исключения на фоне обнародования доказательств зверств, которые российские военные совершают в Украине.
Об этом сообщает AP.
По словам пресс-секретаря Генассамблеи ООН Паулины Кубяк, Чехия является единственным кандидатом на место в Совете по правам человека, которое стало вакантным после приостановки членства там РФ.
Совет состоит из 47 членов, места в нем распределены по региональному принципу, поэтому на смену России должна прийти восточноевропейская страна.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН 7 апреля исключила Россию из Совета по правам человека. Это произошло на фоне обнародования доказательств зверств, совершаемых российскими военными в Украине. За исключение РФ проголосовали 93 страны, против — 24.
Россия перед этим пригрозила, что голосование за или содержание будет рассматриваться как "недружественный жест" с последствиями для двусторонних связей. В то же время, сразу после голосования РФ заявила, что сама досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека.
Ранее стало известно, что Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации ООН большинством голосов проголосовала за исключение России из организации.
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