Стало известно, куда прилетели ракеты С-300 в Запорожье

Старух сообщил детали обстрела.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил детали обстрела областного центра.
Об обстреле Старух говорил во время телеэфира "FreeDom".
"Прилет состоялся в объект энергетической инфраструктуры. На время пришлось включить резервный генератор, в частности в областной больнице для поддержания жизнедеятельности ренимационных отделений. Сейчас эта проблема решена, вместе с тем еще придется восстанавливать информаструктуру для того, чтобы привести ее в порядок", — отметил он. он.
По информации Старуха, сейчас проходят спасательные и восстановительные работы в точках прилета: станции электропитания, телекоммуникационном объекте и других местах.
"На электроподстанции, которая обеспечивает крупнейшее медицинское учреждение региона, задействованы генераторы, другие медучреждения переведены на резервные линии", — отметил Старух.
Напомним, британская разведка опубликовала 22 сентября новую карту боевых действий в Украине, на которой изображена ситуация на фронтах.
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