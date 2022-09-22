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Стало известно, куда прилетели ракеты С-300 в Запорожье

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Стало известно, куда прилетели ракеты С-300 в Запорожье

Александр Старух/Запорожская областная военная администрация

Старух сообщил детали обстрела.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил детали обстрела областного центра.

Об обстреле Старух говорил во время телеэфира "FreeDom".

"Прилет состоялся в объект энергетической инфраструктуры. На время пришлось включить резервный генератор, в частности в областной больнице для поддержания жизнедеятельности ренимационных отделений. Сейчас эта проблема решена, вместе с тем еще придется восстанавливать информаструктуру для того, чтобы привести ее в порядок", — отметил он. он.

По информации Старуха, сейчас проходят спасательные и восстановительные работы в точках прилета: станции электропитания, телекоммуникационном объекте и других местах.

"На электроподстанции, которая обеспечивает крупнейшее медицинское учреждение региона, задействованы генераторы, другие медучреждения переведены на резервные линии", — отметил Старух.

Напомним, британская разведка опубликовала 22 сентября новую карту боевых действий в Украине, на которой изображена ситуация на фронтах.

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Дата публикации
Просмотры
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