Стало известно, куда в первую очередь направят северокорейских военных

Военные из Северной Кореи уже вовлечены в войну РФ против Украины.

Военные из самой закрытой страны, Северной Кореи, уже учатся в РФ, и будут направлены в Курскую область.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире марафона "Единые новости".

Это далеко не первые северокорейские военные, появление которых зафиксировано на территории России и которые с оружием воевали против Украины. Это факт. российской артиллерии", — сказал военный.

Он отметил, что северокорейские инженеры раньше помогали строить туннели в Палестине и Ливане. "Северокорейские военные активно используются на многих театрах боевых действий", — добавил Тимочко.

Он отметил, что данные разведок об участии 10-12 тысяч северокорейских солдат в войне на стороне РФ значительны. По его словам, их могут использовать в Курщине для адаптации к боевым условиям. Это также позволит России политически маневрировать, заявив, что северокорейские войска — союзники, помогающие защищать российскую территорию.

Тимочко также сообщил, что северокорейцы прошли подготовку в составе "бурятской бригады" численностью 3 тысячи. Им могут выдать российские паспорта для маскировки, чтобы использовать их в качестве "российских граждан", а также легко возвращать в армию в случае дезертирства. Он считает, что впоследствии они могут быть отправлены на войну в Украину.

Напомним, что руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отметил, что Северная Корея отправляет своих солдат на войну в Украину для получения боевого опыта. В свою очередь, Россия стремится с помощью КНДР освободить часть своих военных сил для проведения операций вдоль линии фронта.