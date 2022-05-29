Стало известно о последствиях утреннего обстрела Николаева: есть жертвы

Повреждены несколько домов, есть раненые и погибший.
В результате утреннего осбстрела оккупантами жилого квартала в Николаеве погиб один человек, два человека ранены.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16:00, известно о двух раненых лицах. Еще один человек погиб", — отметил он.
Он также подчеркнул, что в городе снова слышны взрывы.
"Прошу всех быть максимально осторожными! Оставайтесь дома и соблюдайте правила двух стен!", — заявил мэр.
Напомним, 29 мая российские оккупанты с территории РФ обстреляли населенные пункты Сумщины и Черниговщины.
Читайте также:
- Николаевские больницы заполняют ранеными гражданскими и военными от действий оккупантов
- Страх просто парализует: жители уничтоженного села в Николаевской области рассказывают о постоянных "прилетах"
- В Николаевской области будет работать один из мобильных госпиталей, который передали Нидерланды (фото)