Стало известно о последствиях утреннего обстрела Николаева: есть жертвы

Повреждены несколько домов, есть раненые и погибший.

В результате утреннего осбстрела оккупантами жилого квартала в Николаеве погиб один человек, два человека ранены.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16:00, известно о двух раненых лицах. Еще один человек погиб", — отметил он.

Он также подчеркнул, что в городе снова слышны взрывы.

"Прошу всех быть максимально осторожными! Оставайтесь дома и соблюдайте правила двух стен!", — заявил мэр.

Напомним, 29 мая российские оккупанты с территории РФ обстреляли населенные пункты Сумщины и Черниговщины.

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