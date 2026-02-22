ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1921
Время на прочтение
1 мин

Стало известно о вылете российской стратегической авиации из "Оленьи": что это может означать

Мониторинговые ресурсы сообщают о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 с аэродрома «Оленья».

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-95МС

Ту-95МС / © Википедия

По предварительным данным, с аэродрома «Оленья» (Мурманская область РФ) зафиксирован вылет группы стратегических бомбардировщиков .

Если вылет боевым, ориентировочное время возможных пусков ракет — примерно с 05:00 до 06:00. В таком случае ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины ориентировочно между 06:00 и 07:00.

Пока официального подтверждения относительно характера вылета нет. Не всякий подъем стратегической авиации означает ракетный удар.

Граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и утром и находиться в укрытиях в случае опасности.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".

Дата публикации
Количество просмотров
1921
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie