Стало известно о вылете российской стратегической авиации из "Оленьи": что это может означать

Ту-95МС / © Википедия

Реклама

По предварительным данным, с аэродрома «Оленья» (Мурманская область РФ) зафиксирован вылет группы стратегических бомбардировщиков .

Если вылет боевым, ориентировочное время возможных пусков ракет — примерно с 05:00 до 06:00. В таком случае ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины ориентировочно между 06:00 и 07:00.

Пока официального подтверждения относительно характера вылета нет. Не всякий подъем стратегической авиации означает ракетный удар.

Реклама

Граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и утром и находиться в укрытиях в случае опасности.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".