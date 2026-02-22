- Дата публикации
Стало известно о вылете российской стратегической авиации из "Оленьи": что это может означать
Мониторинговые ресурсы сообщают о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 с аэродрома «Оленья».
По предварительным данным, с аэродрома «Оленья» (Мурманская область РФ) зафиксирован вылет группы стратегических бомбардировщиков .
Если вылет боевым, ориентировочное время возможных пусков ракет — примерно с 05:00 до 06:00. В таком случае ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины ориентировочно между 06:00 и 07:00.
Пока официального подтверждения относительно характера вылета нет. Не всякий подъем стратегической авиации означает ракетный удар.
Граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и утром и находиться в укрытиях в случае опасности.
Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".