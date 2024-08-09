Стало известно, откуда РФ перебрасывает резервы в Курскую область

В частности, 488-й мотострелковый полк армии РФ был переброшен из Купянского направления.
Российские войска продолжают перебрасывать отдельные подразделения и резервы под Суджу в Курской области.
Об этом пишет украинский Telegram-канал "Николаевский Ванек".
В этот раз известно, что с нескольких направлений на Востоке оккупанты снимают или сняли часть подразделений, в том числе подразделения, которые были "на восстановлении" после штурмовых действий.
"В частности, минбатр 488 мсп, который был на Купянском направлении, уже находится в Курской области", – пишет "Ванек".
Кроме того, формируются новые опорники, налаживается взаимодействие с другими новоприбывшими российскими подразделениями. Основные силы тактической авиации также направлены именно в Курскую область.
"Пока они "придут в себя", пройдет время. Сейчас по сути, у кого логистика будет сильней, тот и будет иметь локальный/тактический успех. Проблем хватает как у нас, так и у них. По потерям в живой силе или пленных тут просто "в салат" преимущество в нашу пользу", – подытожили в Telegram-канале.
Ранее мы писали, как далеко ВСУ продвинулись в Курской области и какую территорию контролируют.
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