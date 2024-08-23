Стало известно, откуда Россия перебрасывает войска на Курщину: отчет ISW

По оценкам аналитиков, враг стягивает на Курщину силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.

В ответ на операцию в Курской области россияне недавно передислоцировали части по крайней мере одного воздушно-десантного полка с запада Запорожской области. Возможная цель – стабилизация линий и улучшение командования и контроля над призывниками.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Крымский оккупационный чиновник, воюющий в составе 56-го полка, 19 августа заявил, что его взвод передислоцировался из района Роботино и Вербового на западе Запорожской области для "обороны" Курщины.

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Россияне также заявили в телеграм-каналах, что 15 августа подразделения 1-й десантно-штурмовой роты (56-го полка) начали передислокацию в неопределенный район России. В то же время, связанный с российскими десантниками телеграм-канал 17 августа объявил о сборе средств в поддержку элементов 56-го полка, якобы уже находившихся в Курской области. Аналитики отметили, что подразделения 56-го полка действуют на западе Запорожской области по меньшей мере с лета 2023 года.

Эксперты ISW также наблюдали частные, коммерчески доступные данные, которые могут подтверждать отчеты об этих перераспределениях российских сил. Так, 22 августа телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал кадры, на которых российские военные грузовики якобы переправляют "большое количество военной техники" из оккупированных Севастополя и Перевального в Крыму в "северном направлении".

На кадрах от канала "Крымский ветер" OSINT-аналитики заметили тактические знаки различия на принадлежащих 56-му полку российских грузовиках и проанализировали другие кадры военной техники и грузовиков РФ, которые двигаются через Воронежскую область в сторону Курской области.

Российский военный блогер также заявил 22 августа, что элементы 56-й "бригады" действовали в Русской Конопельке (восточнее Суджи) вместе с бывшими частями группы "Вагнера". Впоследствии блогер отредактировал сообщение, и в новом сообщении указал, что элементы 11-й бригады действовали в этом районе.

Российские источники недавно опубликовали кадры, на которых якобы видно, как элементы 11-й бригады выводят призывников из окружения в неопределенном районе Курской области. В то же время ISW наблюдал за подразделениями 11-й бригады, которые действовали в направлении на Часов Яр в начале июля 2024 года.

"Масштабы передислокации 56-го полка непонятны из доступной информации в открытых источниках, хотя это сообщение о передислокации согласуется с наблюдением ISW о том, что Россия стягивает силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей", — говорится в отчете.

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В частности, военное командование РФ передислоцировало части 810-й отдельной бригады морской пехоты и части двух неопределенных батальонов ВДВ из Херсонского направления в Курскую область. Аналитики также заметили заявления о том, что элементы 810-й бригады морской пехоты в июне 2024 года действовали под Волчанском Харьковской области.

"ISW продолжает оценивать, что президент России Владимир Путин и российские военные, вероятно, будут продолжать отдавать предпочтение российским наступательным операциям на востоке Украины, а именно на Покровском и Торецком направлениях. В частности, украинский Генштаб 22 августа наблюдал уменьшение боевых действий россиян на западе Запорожской и Херсонской областей", – указано в отчете.

Там добавили, что последствия передислокации подразделений 56-го полка и других элитных российских частей с юга Украины будут также зависеть от масштаба перемещения. Возможно, российское военное командование передислоцирует ограниченное количество элитных сил для усовершенствования обороны на Курщине и надзора над неопытными призывниками.

Карта боевых действий в Курской области/Карта: ISW

Напомним, как сообщило издание Bloomberg, командование РФ решило не перебрасывать войска из Донетчины в Курскую область, несмотря на то, что ВСУ продолжают вести успешное наступление в этом российском регионе.

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