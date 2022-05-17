Стало известно, почему оккупанты не допускают мариупольцев к разборке завалов Драмтеатра

Стало известно, почему оккупанты не допускают мариупольцев к разборке завалов Драмтеатра

По официальной информации самопровозглашенной "ДНР", под завалами Драматического театра в Мариуполе погибли только 12 человек.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко убежден, что минимально под завалами могло погибнуть более 300 человек, не говоря уже о реальной картине.

Об этом Андрющенко написал в своем телеграмме.

"Россияне продолжают делать все для сокрытия преступлений. Понемногу становится понятным, почему к разборам завалов в таких местах как Драматический театр и Роддом не привлекают мариупольцев. МЧС так называемой днр, ссылаясь на отчеты МЧС россии, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось 12. 12 человек по данным "днр" погибло в Драматическом театре", — эмоционально написал советник мэра Мариуполя.

Андрющенко убежден, что "даже по минимальному сценарию" там погибли более 300 мирных жителей.

"Где подевались тела других — мы тоже понимаем. Скрыты под номерами в безымянных братских могилах Мангуша. Ярость. Просто ярость", — отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оккупанты из России заставляют местных жителей Мариуполя разбирать завалы Драматического театра, на который захватчики в марте сбросили бомбы. Русские прибегли к принуждению, чтобы люди участвовали в разборе завалов здания. Работу гражданских контролируют военные армии Русской Федерации.

Следует отметить, что по информации иностранных СМИ, в Драмтеатре в Мариуполе после бомбежки могли погибнуть около 600 человек. Свидетели заявили, что погибли жители Мариуполя, которые находились рядом со зданием заведения и многие из находившихся внутри помещения.

Как люди выжили во время бомбардировки драматического театра в Мариуполе

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