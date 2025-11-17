Стало известно, почему россияне давят на Гуляйполе: какую цель преследуют

Враг поставил цель оккупировать Гуляйполе / © Getty Images

В последние недели ускорилось продвижение ВС РФ на административной границе трех областей — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской. Из-за постоянного давления россиян на ключевой город в обороне, Покровск, ухудшилась ситуация на юго-восточном отрезке фронта.

Об этом пишет The Telegraph.

Россия тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной, отмечают журналисты.

По данным издания, россияне продвигаются севернее населенного пункта Гуляйполе, но пока не получили значительного преимущества.

«Атаки у Гуляйполя — это попытка ВС РФ заставить украинцев увести силы от Покровска. Украинская оборона вокруг Гуляйполя выглядит все более связной. Эта сфера менее приоритетна для России», — считает военный аналитик Майк Кофман.

Напомним, по данным аналитиков, из-за активного наступления российских войск под угрозой оказался город Гуляйполе. До войны в Гуляйполе жили около 15 тысяч человек.

По последним данным украинского военного командования, ситуация на Александровском направлении ухудшилась. На некоторых участках Силам обороны пришлось отступить. Военные называют Гуляйполе критически важным для ВСУ городом — одним из ключевых узлов обороны украинской армии на юге Запорожской области. В последние дни над этим районом стоит густой туман, этим пользуется российская армия и пытается наступать более активно.