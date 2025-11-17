ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
463
Время на прочтение
1 мин

Стало известно, почему россияне давят на Гуляйполе: какую цель преследуют

На фоне ожесточенных боев за Покровск в Донецкой области российские подразделения начали активно продвигаться по другому направлению — Александровскому, в Запорожской области.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Враг поставил цель оккупировать Гуляйполе

Враг поставил цель оккупировать Гуляйполе / © Getty Images

В последние недели ускорилось продвижение ВС РФ на административной границе трех областей — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской. Из-за постоянного давления россиян на ключевой город в обороне, Покровск, ухудшилась ситуация на юго-восточном отрезке фронта.

Об этом пишет The Telegraph.

Россия тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной, отмечают журналисты.

По данным издания, россияне продвигаются севернее населенного пункта Гуляйполе, но пока не получили значительного преимущества.

«Атаки у Гуляйполя — это попытка ВС РФ заставить украинцев увести силы от Покровска. Украинская оборона вокруг Гуляйполя выглядит все более связной. Эта сфера менее приоритетна для России», — считает военный аналитик Майк Кофман.

Напомним, по данным аналитиков, из-за активного наступления российских войск под угрозой оказался город Гуляйполе. До войны в Гуляйполе жили около 15 тысяч человек.

По последним данным украинского военного командования, ситуация на Александровском направлении ухудшилась. На некоторых участках Силам обороны пришлось отступить. Военные называют Гуляйполе критически важным для ВСУ городом — одним из ключевых узлов обороны украинской армии на юге Запорожской области. В последние дни над этим районом стоит густой туман, этим пользуется российская армия и пытается наступать более активно.

Дата публикации
Количество просмотров
463
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie