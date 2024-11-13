Стало известно, почему россияне теперь меньше запускают дроны-камикадзе "Ланцет"

В последнее время значительно снизилось применение врагом дронов-камикадзе "Ланцет", что связано и с уничтожением операторов, и с убытком БПЛА-ретрансляторов Zala.

Об этом написал украинский волонтер Сергей Стерненко.

Еще более существенно упало количество применения врагом разводных беспилотников.

"Ударов по нашим глубоким тылам под корректировку "Орланов" стало в десятки раз меньше, сложнее врагу вести аэроразведку и вдоль ЛБЗ (линии боевого столкновения — ред.)", — отметил волонтер.

По его словам, это результат работы FPV-перехватчиков.

"Результат, бережущий жизнь наших людей", — добавил он.

Напомним, в ночь на 13 ноября и утром россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов, управляемыми авиабомбами и ударными БпЛА. 47 враждебных БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины, два вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России.

Между тем стало известно, что российские войска тренируют солдат КНДР применять артиллерию, БпЛА, обучают основным операциям пехоты, включая зачистку окопов, которые являются критически важными навыками для операций на передовой.

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