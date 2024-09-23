Стало известно, почему Украина отказалась от шведских самолетов Gripen

Украина отказалась от закупки шведских самолетов Gripen, поскольку с началом полномасштабной войны приоритеты в модернизации воздушных сил изменились.

Об этом рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в программе "Radio NV".

По его словам, ранее Gripen считался перспективным вариантом из-за своей дешевизны, современности и способности слетать с коротких дистанций — важная характеристика во время боевых действий.

Храпчинский рассказал, что в 2020 году было представлено видение, согласно которому планировалось закупать от 10 до 18 самолетов в год, начиная с 2026 года. Однако война внесла коррективы. Шведская сторона могла предоставить Украине только одну эскадрилью Gripen, что, по словам Храпчинского, было недостаточно для удовлетворения оперативных потребностей.

Эксперт подчеркнул, что в условиях войны Украине нужны самолеты, которые можно быстро получить и интегрировать в существующую систему. В этом контексте самолеты F-16 стали оптимальным выбором, поскольку их обилие на рынке делает их доступными. "F-16 является наиболее распространенным самолетом, позволяющим быстро переучить пилотов и подготовить инженерный состав", — отметил он.

Таким образом, хотя у Gripen были определенные преимущества, такие как низкая стоимость и возможность короткого взлета, ограниченные возможности его поставки заставили Украину сосредоточиться на F-16, которые легче интегрируются и могут быстрее удовлетворить потребности украинских Воздушных сил.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина активно ведет переговоры с партнерами о поставках современных истребителей, кроме F-16. Среди возможных вариантов он назвал шведский Gripen и Eurofighter.

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