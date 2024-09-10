Стало известно, почему западная артиллерия простаивает на фронте

Из-за задержек в поставке запчастей, украинские САУ часто не могут быть отремонтированы и возвращены в боевое состояние.

Самоходные артиллерийские установки являются ключевыми для украинских оборонных сил на фронте, но из-за нехватки запчастей и проблем с ремонтом многие из них не используются и простаивают.

Об этом пишет Bild.

В статье говорится, что украинские солдаты жалуются на нехватку запчастей для систем, которые уже были поставлены. Сообщается, что значительная часть самоходных артиллерийских установок, предоставленных Германией, Нидерландами и Италией, пока не работает из-за износа.

Как сообщили изданию два командира украинских артиллерийских подразделений, ситуация с запчастями критическая. Самоходные артиллерийские установки изнашиваются очень быстро из-за интенсивного использования, особенно стволов. Во время стрельбы большие силы влияют на ствол, что приводит к снижению точности, и его нужно заменять после определенного количества выстрелов.

Один из артиллеристов рассказал, что «через некоторое время мы заметили необходимость замены стволов, но процесс замены происходит медленно, частично из-за нехватки запасных частей».

Сообщается, что Германия в настоящее время поставляет небольшое количество стволов для частичного восстановления вышедших из строя украинских самоходных артиллерийских установок. Однако, по словам украинских артиллеристов, проблемы не ограничиваются только отстрелянными стволами. Другие части некоторых САУ также нуждаются в замене, но закупка запасных частей задерживается из-за бюрократических препятствий.

Глава Комитета по обороне Германии Маркус Фабер подчеркнул, что из-за нехватки запасных частей вышло из строя больше систем вооружения, чем из-за вражеского огня. Он также добавил, что хотя в этом году планируется поставка большего количества самоходных гаубиц, своевременная и достаточная поставка запасных частей могла бы значительно увеличить количество функционирующих систем обороны для Украины.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило новую оборонительную осколочную гранату, аналог советской Ф-1, для использования в армии. Этот украинский боеприпас отвечает современным стандартам ближнего боя и раньше в стране не было производства таких гранат.

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