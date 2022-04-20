Стало известно, с кем Путин принял решение о вторжении в Украину

Решение о полномасштабном вторжении в Украину приняли первые лица РФ. Кроме Путина, это министр обороны и начальник Генштаба страны-агрессора.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Как сообщается, решение Путин принимал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
В то же время круг советников Путина не изменил своей риторики с начала войны и продолжает доносить главе Кремля альтернативные данные о войне в Украине.
Путин все больше и больше полагаясь на круг советников, отвергает попытки других чиновников предупредить его о существенных экономических и политических убытках.
Напомним, что Россия не получила территориальных достижений в наступлении на Донбассе.
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