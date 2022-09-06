Стало известно, скольки ракетами "Калибр" враг угрожает с моря

Корабельная группировка врага в Черном море без изменений в составе, районах маневрирования и намерений в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет «Калибр».

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Угрозы враждебной активности никуда не исчезли, оперативно реагируйте на сообщения об опасности, находитесь в укрытиях до окончания тревоги, при целесообразности соблюдайте правила двух стен, будьте бдительны и осмотрительны, доверяйте только официальным источникам верьте в силы обороны в ВСУ и в Победу! Должны устоять, потому что за нами Украина!», — говорится в сообщении.

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Напомним, из разблокировавшихся в конце лета черноморских портов отправили уже почти два млн тонн аграрной продукции. Тем временем в "зерновой коридор" хотят войти еще 64 судна.

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Как работает разблокированный зерновой коридор по Черному морю / Одесса, Черноморск, Южный – ТСН