Стало известно, сколько бизнес будет платить за каждого забронированного от мобилизации работника

Экономическое бронирование от мобилизации для индивидуальных предпринимателей отличается от других, но все предприятия должны соблюдать условия отсутствия штрафов и выполнения налоговых обязательств.

Об этом рассказал нардеп Алексей Мовчан в интервью телеканалу "Киев-24".

По его словам, депутаты готовят условия для работодателей, которые будут включены в законопроект об экономическом бронировании. Основная цель этих условий – легализация работников, которые скрываются от призыва и работают нелегально. Это должно привести к активизации экономики и ожидаемым поступлениям в бюджет в 100 млрд грн.

Условия бронирования для бизнеса от призыва

Для защиты от призыва предприятиям необходимо соблюдать определенные условия, такие как:

Официальное оформление работников;

Отсутствие штрафов и нарушений налогового законодательства и налоговых долгов.

Народный депутат Алексей Мовчан подчеркнул, что возможностью бронирования смогут воспользоваться не только предприятия критической инфраструктуры, но и другие компании. Однако условия для индивидуальных предпринимателей будут отличаться, но конкретные детали пока не раскрыты.

Стоимость бронирования работника

По словам Мовчана, защиту от призыва может получить лицо, имеющее "белую" зарплату, превышающую средний уровень по региону. К примеру, для жителя Киева это должно быть более 21 тыс. грн, а для жителя Полтавщины — более 16 тыс. грн. Предприятия должны будут уплатить от 20 до 30 тыс. грн. за каждого забронированного работника, но эта сумма еще будет уточнена.

Нардеп также отметил, что экономическое бронирование может способствовать выявлению уклоняющихся от призыва. Хотя до сих пор в Верховной Раде продолжаются дискуссии о внедрении экономического бронирования, некоторые депутаты уже обсуждали потенциальные расходы, связанные с его оформлением.

Напомним, для сотрудников предприятий, занимающихся перевозками, упростили правила бронирования.

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