Стало известно, сколько бригад сил территориальной обороны участвуют в боевых действиях

Стало известно, сколько бригад сил территориальной обороны участвуют в боевых действиях

Из всего 32-х бригад сил территориальной обороны ВСУ около 25-ти бригад в полном составе или частично уже участвуют в боевых действиях.

В частности, харьковская бригада после длительных и успешных оборонительных сражений участвует в контрнаступательных действиях.

Об этом сообщил начальник штаба ТрО ВСУ Сергей Собко на брифинге в медиацентре "Украина" 17 мая.

Он подчеркнул, что бойцы терробороны ВСУ практически с первого дня полномасштабной войны России против Украины активно участвуют в боевых действиях.

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"Наши части и подразделения сыграли важную роль в обороне и освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей. Уже около 80 суток длится оборона Мариуполя, и ряд подразделений донецкой бригады сил территориальной обороны до сих пор вместе со своими побратимами из других родов и видов выполняют задания и находятся сейчас на "Азовстали", – рассказал Собко.

Он добавил, что харьковская бригада после длительных и успешных оборонительных сражений принимает участие в контрнаступательных действиях.

"И, как известно, позавчера вышли на одну из границ нашей государственной границы", – напомнил начальник штаба ТрО ВСУ.

Напомним, 16 мая украинские бойцы сообщили президенту, что в Харьковской области вытеснили российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией.

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