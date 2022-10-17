Стало известно, сколько бронетехники прибудет в Беларусь из России, кроме военных

Эшелоны с военнослужащими РФ, а также авиация частично уже в Белоруссии.

Россия, кроме 9 тыс. военных, перебросит в Беларусь около 170 танков, до 200 БМП и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила об этом со ссылкой на представителей минобороны Беларуси.

"Стало известно, сколько бронетехники прибудет в СБ из РФ для развертывания "региональной группировки войск"", — передает источник.

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерий Ревенко.

Из брифинга с ВАтт.

Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм. — Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) October 17, 2022

Около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм прибудут в РБ из России для привлечения в состав региональной группировки войск.

Напомним, что в Белоруссию уже начали прибывать эшелоны с военнослужащими РФ, а также авиация. Всего сообщается о опрокидывании 9 тыс. военных РФ для развертывания так называемой "региональной группировки войск".

В Беларуси готовят места для размещения военных из РФ: подробности

Напомним, в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава общей региональной группировки войск "союзного государства".

Главное управление разведки Минобороны Украины еще в сентябре обнародовало данные о том, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из РФ.

В то же время в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в РБ в первую очередь будут призывать военных со специальностями, дефицитными в российской армии.

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