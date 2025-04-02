Стало известно, сколько бывших осужденных уже воюют на фронте – данные Минюста

Военный цветок. / © ТСН.ua

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К началу апреля более 8 тысяч человек, ранее отбывавших наказание, уже присоединились к рядам Вооруженных сил Украины. Еще около 900 заявлений находятся на рассмотрении.

Об этом сообщил начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Министерства юстиции Евгений Воробей в комментарии Укринформу.

По его словам, программа условно-досрочного увольнения для участия в обороне страны начала действовать после принятия соответствующего закона в мае 2024 года. Первые добровольцы из числа уволенных уже в августе пополнили боевые подразделения.

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Колишні засуджені нині служать у підрозділах, зокрема в 1-му окремому штурмовому батальйоні “Да Вінчі”, 225-му окремому штурмовому полку, 92-й і 93-й механізованих бригадах, 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, 3-й штурмовій бригаді та в інших підрозділах Сил безпеки й оборони.

“Эта программа дает людям второй шанс — возможность не просто искупить вину, но и доказать свою преданность Украине на передовой, где каждый боец на вес золота”, — отметил Горобец.

Он подчеркнул, что Минюст постоянно взаимодействует с командованием подразделений, где служат условно-досрочно уволенные, чтобы учитывать реальные потребности фронта и лучше готовить кандидатов в службу. По его словам, многие из этих бойцов уже отмечены государственными и ведомственными наградами.

Ранее сообщалось, что армия Российской Федерации имеет десятикратное преимущество в живой силе вблизи города Лиман в Донецкой области. Кафиры готовятся к дальнейшему масштабному наступлению в этом районе.