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Стало известно, сколько бывших осужденных уже воюют на фронте – данные Минюста
Программа условно-досрочного увольнения для участия в обороне страны начала действовать после принятия соответствующего закона в мае 2024 года.
К началу апреля более 8 тысяч человек, ранее отбывавших наказание, уже присоединились к рядам Вооруженных сил Украины. Еще около 900 заявлений находятся на рассмотрении.
Об этом сообщил начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Министерства юстиции Евгений Воробей в комментарии Укринформу.
По его словам, программа условно-досрочного увольнения для участия в обороне страны начала действовать после принятия соответствующего закона в мае 2024 года. Первые добровольцы из числа уволенных уже в августе пополнили боевые подразделения.
Колишні засуджені нині служать у підрозділах, зокрема в 1-му окремому штурмовому батальйоні “Да Вінчі”, 225-му окремому штурмовому полку, 92-й і 93-й механізованих бригадах, 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, 3-й штурмовій бригаді та в інших підрозділах Сил безпеки й оборони.
“Эта программа дает людям второй шанс — возможность не просто искупить вину, но и доказать свою преданность Украине на передовой, где каждый боец на вес золота”, — отметил Горобец.
Он подчеркнул, что Минюст постоянно взаимодействует с командованием подразделений, где служат условно-досрочно уволенные, чтобы учитывать реальные потребности фронта и лучше готовить кандидатов в службу. По его словам, многие из этих бойцов уже отмечены государственными и ведомственными наградами.
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