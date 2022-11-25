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Стало известно, сколько денег Россия потратила на войну против Украины: подсчеты Forbes

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Стало известно, сколько денег Россия потратила на войну против Украины: подсчеты Forbes

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На сегодняшний день РФ приходится тратить на войну не менее 10 млрд дол. на месяц.

Россия потратила на войну против Украины уже около 82 млрд. долл., что составляет четверть доходов страны-агрессора за 2021 год.

Об этом сообщает Forbes.

Речь идет о прямых расходах России, необходимых для поддержки боевых действий. Кроме того, в названную сумму не входят стабильные расходы государства на оборону или связанные с экономикой потери.

Так, отмечается, что в 2021 году все бюджетные доходы РФ составляли 340 млрд дол. То есть страна-агрессор уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия.

"Если весной такие расходы могли выглядеть вполне приемлемыми, учитывая, что только ЕС платил за нефть и газ России около 1 млрд. евро в день, то сейчас ситуация иная", — обратили внимание авторы статьи.

В то же время снижаются доходы федерального бюджета РФ от экспорта нефти и газа. Страна уже потеряла большую часть европейского газового рынка после того, как остановила поставки по "Северному потоку". Кроме того, с декабря вступят в силу санкции по поводу российской нефти.

А развязанная Россией война требует все больше денег. Так, осенью соответствующие расходы у агрессора выросли вдвое. По состоянию на сегодняшний день война требует не менее 10 млрд дол. на месяц.

За девять месяцев войны против Украины Россия потратила:

  • 28,7 млрд дол. на обеспечение армии;
  • 20,8 млрд дол. составили потери военной техники;
  • 15,6 млрд дол. – зарплаты;
  • 9,4 млрд дол. – компенсации погибшим;
  • 7,7 млрд дол. – компенсации раненым.

Напомним, в середине ноября издание CBS News писало, что у России начался процесс глубокой рецессии. В частности, объемы производства в стране сокращаются в течение двух кварталов подряд, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

Издание Bloomberg писало, что Россия покупает через третьи страны холодильники и стиральные машины, чтобы, возможно, чипы из них использовать в своей военной технике. Таких чипов крайне не хватает из-за введенных санкций.

По оценкам политического и экономического эксперта Валерия Клочко, у России – проблема с вооружением и боеприпасами, которых, в частности, не хватает для мобилизованных. Запасы иссякают.

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Дата публикации
Просмотры
3357
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