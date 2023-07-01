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Стало известно, сколько детей погибло в Украине с начала полномасштабной войны

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Стало известно, сколько детей погибло в Украине с начала полномасштабной войны

Сколько детей погибло в Украине с начала полномасштабной войны / Фото: Getty Images

Больше всего детей пострадали в Донецкой области.

С начала полномасштабной войны в результате вооруженной агрессии РФ погибли 494 ребенка.

Об этомсообщает Офис Генерального прокурора.

К утру 1 июля 2023 года более 1529 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ, еще более 1035 получили ранения разной степени тяжести.

На сегодняшний день продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области — 472, Харьковской — 284, Киевской — 129, Херсонской — 113, Запорожской — 91, Николаевской — 89, Днепропетровской — 83, Черниговской — 71, Луганской — 67", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток в результате обстрела врагом пгт. Антоновка Херсонской области травмирован 6-летний мальчик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что на данный момент невозможно назвать точное количество жертв российской войны. Впрочем, Россия несет намного большие потери среди военных, чем наша Украина.

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Дата публикации
Просмотры
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