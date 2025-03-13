Стало известно, сколько электронных направлений на ВВК уже сгенерировали в "Резерв+"

В мобильном приложении "Резерв+" военнообязанные сгенерировали уже 32 тысячи электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Электронные направления стали частью первого этапа масштабной реформы ВВК, которую Минобороны запустило в конце января. Благодаря цифровизации этот процесс стал более удобным для военнообязанных.

"Уже более 30 000 украинцев сгенерировали себе электронные направления на ВВК вместо того, чтобы идти в ТЦК и там стоять в очереди за бумажкой, которая дает возможность начать медосмотр. Это занимало немало времени. В рамках реформы мы цифровизировали этот сервис и сделали его человечным. Но на этом мы не останавливаемся по-настоящему, но на этом мы не останавливаемся по-настоящему, но на этом мы не останавливаемся по-настоящему".

Кроме электронных направлений, на первом этапе реформы были введены электронные постановления ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ, что позволяет автоматизировать процесс медицинских осмотров военных и военнообязанных. Также налажено взаимодействие этой системы с реестром "Оберег".

Напомним, ранее Министерство обороны Украины разъяснило важные аспекты внедрения электронных постановлений и направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК).