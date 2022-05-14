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Стало известно, сколько гражданских оккупанты убили в Донецкой области 14 мая

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Стало известно, сколько гражданских оккупанты убили в Донецкой области 14 мая

Фото: Национальная полиция Украины

На территории Донецкой области 14 мая погибли 3 человека, еще 4 ранены.

В течение этих суток, 14 мая, российские оккупанты убили еще трех мирных жителей Донецкой области. Четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 14 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Богородичном и 1 в Керамику. Еще 4 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе сейчас установить невозможно.

Также глава Донецкой ОВА сообщил, что в Бахмуте медицинская помощь была оказана двум людям, раненым в Луганской области.

Отметим, что всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибли 360 гражданских, 1056 - получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Павел Кириленко/Telegram / ©
Павел Кириленко/Telegram

Напомним, российские оккупанты готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества с использованием родителей детей, которых принудительно депортировали в Россию и Донецк.

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