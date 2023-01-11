Стало известно, сколько гражданских осталось в Соледаре: эвакуировать их пока невозможно

Неизвестно, есть ли у Соледари дети, но там точно остались пожилые люди.

В Соледаре находится более полутысячи гражданских. Большинство из них – пожилые люди, старше 50 лет.

Об этом сообщил глава Донецка ОВА Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

"В настоящее время в Соледаре находятся 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий. Пока не будет возможности безопасно заехать и уехать из города, эвакуацию не будут проводить", – сказал Кириленко.

Он напомнил, что до наступления "горячей фазы" боев за город все желающие могли эвакуироваться из Соледара. Власти снабжали их транспортом.

Кириленко уточнил, что пока неизвестно, есть ли у Соледаре дети, но там точно остались пожилые люди. Они живут в подвалах и укрытиях, потому что в Соледаре больше нет уцелевших построек.

"У них есть запас питания. Металлические печи, дрова. Все было накоплено до нового года с запасом. Власть занималась распределением и запасы у местных в Соледаре есть. Мы закрывали глаза, что люди имеют старые запасы, и раздавали еще, потому что понимали что ситуация может ухудшиться", – отметил глава ОВА.

Ситуация в Соледаре: последние новости

Ранее журналист Юрий Бутусов опроверг заявления российских пропагандистов, что украинские войска в Соледаре попали в окружение. Другой журналист Андрей Цаплиенко подчеркнул, что контроль над Соледаром не потерян.

Советник ОП Алексей Арестович сообщил, что оккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль. Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщала о тяжелых боях за удержание Соледара.

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