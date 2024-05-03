Стало известно, сколько химических веществ применили россияне с начала полномасштабного вторжения

С февраля 2023 по апрель 2024 года Украина зафиксировала 1891 случай применения РФ опасных химических веществ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за последний месяц зафиксировано 444 случая применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 71 случай больше, чем за предыдущий период.

Основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов преимущественно со сбросом К-51.

"Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает «Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении», а также законы и обычаи ведения войны", — говорится в сообщении.



Напомним, Россия использует химическое вещество хлорпикрин против украинских военных, чем нарушает Конвенцию ООН о запрещении химического оружия.

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