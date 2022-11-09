Стало известно, сколько иранских дронов Shahed-136 выпустила по Украине Россия

Российские террористы по состоянию на 9 ноября уже выпустили по Украине более 400 иранских дронов Shahed-136. Большую часть из них удалось сбить, однако остальные все-таки долетели до цели.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат подчеркнул, что с начала войны Россия выпустила по объектам инфраструктуры более 400 иранских дронов. Большинство из них удалось сбить, однако часть все же достигла цели.

"Как крылатые ракеты, так и Shahed-136 были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей", — отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Иранские дроны в войне против Украины

Издание Sky News со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран в августе отправил в Россию одну из партий своих дронов. Государство-террористка доставило в аэропорт в Тегеране самолет, который перевозил 140 млн евро и комплексы NLAW, Stinger и Javelin. Западное вооружение нужно Ирану, чтобы украсть технологии и изготовить нечто подобное.

Иран сначала упорно отрицал передачу России своего вооружения, однако впоследствии признал этот факт. В МИД заявили, что страна поставляла дроны РФ, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину

В США опровергли ложь союзника России, отметив, что только летом 2022 года Иран переправил десятки дронов в РФ.

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