Стало известно, сколько "Калибров" Россия держит в готовности к атакам по Украине

Только с Черного моря Украине угрожают четыре таких ракеты.

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 8 декабря 13 кораблей, один из которых – носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в четыре ракеты.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

В то же время в Азовском море российские оккупанты дальше контролируют морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море находятся девять российских кораблей, пять из которых являются носителями "Калибров". Общий залп – 76 ракет.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что у российских оккупантов остались ракеты лишь для нескольких масштабных атак по Украине, после чего "они выйдут в полный ноль".

По данным военного эксперта Валерия Рябихны, в России значительно убавилось высокоточных крылатых ракет Х-101 и "Калибр". На сегодняшний день их количество составляет около 200 единиц каждого наименования.

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