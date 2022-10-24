Стало известно, сколько людей погибло в Киеве от ударов России ракетами и дронами

В Киеве в результате российских ракетных обстрелов и атак иранскими беспилотниками за последние три недели погибли 12 человек, еще 60 были травмированы.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.

"Только за последние три недели страна-террорист в очередной раз обстреляла Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеских попаданий погибли 12 граждан, еще 60 были травмированы. Разрушения получили жилые дома, объекты критической инфраструктуры, также были повреждены и уничтожены около 100 автомобилей", — сказал Выговский.

Всего с 24 февраля в Киеве полиция зарегистрировала 1517 производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими военными.

"Среди совершенных преступлений — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, коллаборационная деятельность, диверсия, нарушение законов и обычаев войны. Из общего количества 816 таких уголовных производств расследует Служба безопасности", — добавил он.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российская армия еще долго может терроризировать украинцев дронами-камикадзе "Shahed-136". Запасы ракет у россиян почти исчерпаны.

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Как сообщалось, в одном из районов Киевской области обнаружили обломки российской ракеты с боевым зарядом после атаки РФ. Ее сбили воздушные силы.

В Киевской области с утра 22 октября работала ПВО. Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что все пять летевших на Киев ракет были сбиты.

Но во время атаки иранским дроном-камикадзе 17 октября погибли четыре человека. Оккупанты обстреляли жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Среди погибших — супруги, которые ждали ребенка.

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