Стало известно, сколько людей удалось эвакуировать из Бердянска 28 марта

Оккупанты не смогли сорвать намерения ВСУ.

В понедельник, 28 марта, состоялась успешная эвакуация мариупольцев из Бердянска. Выехали из города 15 автобусов, в которых 881 человек. Все они уже в Запорожье.

Об этом сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Также на собственном транспорте в Запорожье прибыли 2350 человек, большинство из которых - мариупольцы. Все в безопасности!", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Луганской области 28 марта удалось эвакуировать более 400 человек.

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