Стало известно, сколько миллионов потратила Россия на атаку Украины 31 октября

В частности, стоимость только одной ракеты Х-101 – 13 млн. дол.

Россия в течение 31 октября атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками на общую сумму около 760 млн. дол.

Об этом сообщает Forbes.

Так, российские войска выпустили по Украине 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитных ракеты к С-300, одну авиационную ракету Х-59 и пять беспилотников разных типов.

Чтобы подсчитать стоимость всех выпущенных ракет и беспилотников, издание использовало цены на каждый из указанных боеприпасов и вид техники. Так, стоимость ракеты Х-101 – 13 млн долл., цена зенитной ракеты к С-300 – 2 млн долл., стоимость беспилотников разных типов вместе с ракетой Х-59 – около 1 млн дол.

Итак, согласно всем подсчетам, общая стоимость примененных против Украины ракет и дронов составляет около 760 млн дол.

Напомним, российские войска 31 октября устроили очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины и атаку дронами. В результате вражеской атаки без света оказались немало населенных пунктов в ряде областей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в тот день РФ выпустила по Украине 55 крылатых ракет, 45 из которых были сбиты ВСУ.

Заметим, журналисты CNN узнали о том, что Иран передаст России около тысячи дополнительных единиц оружия, среди которых будут ракеты и дроны.

По данным Воздушных сил ВСУ, иранские баллистические ракеты РФ планируют доставить до северных границ. Украина против этих ракет не имеет эффективной защиты.

В то же время в Пентагоне сообщили, что Украина получит от США восемь ПВО NASAMS и средства противодействия российским беспилотникам.

Последствия очередного энергетического террора России

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