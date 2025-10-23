- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2700
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько мужчин в Украине уклоняются от военной службы - The Telegraph шокировало цифрами
По данным украинских властей, из 3,7 миллиона мужчин призывного возраста более 500 тысяч уклоняются от военной службы.
В Украине среди 3,7 миллиона мужчин боеспособного возраста более полумиллиона сейчас уклоняются от военной службы.
Об этом пишет издание The Telegraph.
Как отмечается, резерв добровольцев в Украине практически исчерпан, а потребность в пополнении Вооруженных сил остается очень высокой. Военной службе подлежат все мужчины от 25 до 60 лет.
Большинство граждан призывного возраста уже внесены в единую военную базу данных, содержащую информацию о потенциальных мобилизованных. В то же время, часть мужчин длительное время избегает службы, не обновляет личные данные или покидает место жительства, чтобы не попасть под призыв.
По словам источников в структурах, занимающихся мобилизацией, часть уклоняющихся находится за пределами Украины, в то время как другие просто игнорируют требование обновления военного учета.
Ранее сообщалось, как и после чего могут усилить мобилизацию в Украине. Одной из возможных причин эксперты называют призыв резервистов в России.