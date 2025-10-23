Сколько мужчин в Украине уклоняются от военной службы - The Telegraph шокировало цифрами

ТЦК / © Цензор.нет

В Украине среди 3,7 миллиона мужчин боеспособного возраста более полумиллиона сейчас уклоняются от военной службы.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Как отмечается, резерв добровольцев в Украине практически исчерпан, а потребность в пополнении Вооруженных сил остается очень высокой. Военной службе подлежат все мужчины от 25 до 60 лет.

Большинство граждан призывного возраста уже внесены в единую военную базу данных, содержащую информацию о потенциальных мобилизованных. В то же время, часть мужчин длительное время избегает службы, не обновляет личные данные или покидает место жительства, чтобы не попасть под призыв.

По словам источников в структурах, занимающихся мобилизацией, часть уклоняющихся находится за пределами Украины, в то время как другие просто игнорируют требование обновления военного учета.

Ранее сообщалось, как и после чего могут усилить мобилизацию в Украине. Одной из возможных причин эксперты называют призыв резервистов в России.