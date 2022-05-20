Стало известно, сколько населенных пунктов Украины освобождено от оккупантов и как их восстанавливают

Стало известно, сколько населенных пунктов Украины освобождено от оккупантов и как их восстанавливают

По состоянию на 20 мая в Украине уже деоккупировано 1016 населенных пунктов. На этих освобожденных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры.

В частности, там работают гуманитарные штабы по оказанию помощи населению. Также на этих территориях возобновляют свою работу полицейские.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в видеообращении 20 мая.

Он также проинформировал, что 702 освобожденных населенных пункта возобновили автосообщение благодаря слаженной работе дорожных служб. В то же время, уже на 65% деоккупированных территорий возобновлено газоснабжение и в 863 населенных пунктах – электроснабжение.

Также читайте Киевский мост в Чернигове можно отстроить за пять месяцев – Тимошенко

"Более половины деоккупированных населенных пунктов могут снова воспользоваться услугами водоснабжения. Работа АЗС возобновлена на 49%. В 305 населенных пунктах возобновили работу заведения медицины. Работают продовольственные магазины, ЦНАП и учреждения по предоставлению социальных услуг", — рассказал Тимошенко.

Он отметил, что "чуть хуже" ситуация с образовательными заведениями.

"Дошкольные, средние и высшие учебные заведения возобновили работу в 25% деоккупированных населенных пунктов", – уточнил замглавы ОП.

Он добавил, что "Укрпочта" открыла свои отделения на 80% деоккупированной территории.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что совместными усилиями Украины и международных партнеров можно отстроить всю разрушенную инфраструктуру через два года.

У ЕС есть план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро в обмен на реформы

Читайте также: