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Стало известно, сколько оккупантов направила РФ на захват Донбасса

Стало известно, сколько оккупантов направила РФ на захват Донбасса

Российская армия. / Фото: Associated Press

Больше всего военных РФ на территории Покровска.

Военное командование РФ бросило 150 тысяч солдат на три самых активных направления фронта на востоке Украины – Покровском, Кураховском и Времевском.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"На трех тактических направлениях, где больше всего враг взаимодействует, — это Покровское, Курахивское и Времевское, участвуют три крупных российских группировки "Центр", "Юг" и "Восток". Насчитывает эта группировка около 150 тысяч личного состава", — сказал он. .

На Покровское направление захватчики бросили больше сил — около 70 тысяч солдат. На Кураховском направлении около 35-36 тысяч окупантов, а Времивском – 40 тысяч.

По словам Волошина, россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп, а не механизированные накаты. Штурмовиков враг поддерживает небольшим количеством бронированной техники или бросает на штурмы пиками и баги, а не военную технику.

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа по поводу войны в Украине Кит Келлог сравнил потери России и Украины в войне.

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