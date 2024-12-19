Стало известно, сколько оккупантов направила РФ на захват Донбасса

Больше всего военных РФ на территории Покровска.

Военное командование РФ бросило 150 тысяч солдат на три самых активных направления фронта на востоке Украины – Покровском, Кураховском и Времевском.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"На трех тактических направлениях, где больше всего враг взаимодействует, — это Покровское, Курахивское и Времевское, участвуют три крупных российских группировки "Центр", "Юг" и "Восток". Насчитывает эта группировка около 150 тысяч личного состава", — сказал он. .

На Покровское направление захватчики бросили больше сил — около 70 тысяч солдат. На Кураховском направлении около 35-36 тысяч окупантов, а Времивском – 40 тысяч.

По словам Волошина, россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп, а не механизированные накаты. Штурмовиков враг поддерживает небольшим количеством бронированной техники или бросает на штурмы пиками и баги, а не военную технику.

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа по поводу войны в Украине Кит Келлог сравнил потери России и Украины в войне.

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