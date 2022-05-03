Стало известно, сколько оккупанты убили и ранили гражданских в Донецкой области за сутки

Стало известно, сколько оккупанты убили и ранили гражданских в Донецкой области за сутки

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область и убивают мирных жителей.

За сутки, 3 мая, в результате вражеских обстрелов в области погиб 21 гражданский житель, 27 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донетчины и ранили еще 27. Это - самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли вокзал Краматорска.

Среди погибших сегодня гражданских 10 в Авдеевке, 5 в Лимане, 4 в Угледаре, 1 в Великой Новоселке и 1 в Шандриголовом. Удалось также уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. За каждое преступление, совершенное на нашей земле, россияне понесут наказание!", - говорится в сообщении.

Число раненых и погибших в Донецкой области/facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Напомним, в Угледаре оккупанты расстреляли трех человек, которые пришли за водой.

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