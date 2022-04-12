Бросили дома из-за войны: сколько в Киеве зарегистрировано переселенцев

Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской области.
В Киеве зарегистрировано почти 10 тысяч внутренне перемещенных лиц из-за полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
"Полномасштабное вторжение России 24 февраля привело к тому, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои города, села и искать более безопасные места в западных областях Украины и за рубежом. Часть из них остановилась в Киеве, и сегодня управление социальной защиты населения в городе уже зарегистрировали 9432 внутренне перемещенных лица", — отметила она.
Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской области – 3978 человек – это города Ирпень, Буча, Гостомель. Еще почти 2 тысячи – из Донецкой области, около 1500 человек – из Черниговской.
Она также добавила, что для получения государственной помощи и статуса внутриперемещенного лица необходимо стать на учет в районных управлениях труда и социальной защиты населения. Прием документов продлен до 30 апреля.
С адресами Управления труда и социальной защиты населения Киева можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в ОП назвали, когда вынужденных переселенцев обеспечат новыми квартирами.
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