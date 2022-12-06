Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, сколько потратила Россия на массированную ракетную атаку Украины 5 декабря

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2363
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Стало известно, сколько потратила Россия на массированную ракетную атаку Украины 5 декабря

Фото: Associated Press

Стоимость одной ракеты Х-101 составляет 13 млн дол.

Россия выпустила 5 декабря по Украине разные типы ракет на общую сумму в 400-500 млн дол.

Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

Так, издание ссылается на информацию Командования Воздушных сил о том, что оккупанты во время массированной атаки выпустили по Украине:

  • 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555,
  • 22 крылатых ракеты "Калибр", три крылатых ракеты Х-22,
  • шесть крылатых ракет Х-59,
  • одну авиационную крылатую ракету Х-31П.

Так, стоимость только одной ракеты Х-101 составляет 13 млн долл., Х-555 – 4 млн долл., "Калибр" – 6,5 млн долл., Х-22 – 1 млн долл., Х-59 – 500 тыс. долл. ., Х-31П – 500 тыс. дол. Так что общая стоимость всех выпущенных Россией ракет достигает 400-500 млн. дол.

Ракетный обстрел 5 декабря

Российские войска 5 декабря устроили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины, выпустив более 70 ракет. Из них более 60 удалось сбить украинской ПВО.

Оккупанты попали как в объекты генерации, так и в подстанции, в результате чего в разных регионах Украины начались новые проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Так, самая сложная ситуация в трех областях: Киевской, Винницкой и Одесской.

Заметим, что во время вражеских обстрелов погибли четыре человека.

По оценкам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в РФ остались ракеты лишь для нескольких масштабных атак, после чего "они выйдут в полный ноль".

Ракеты в Молдове, атака на аэродром россиян, обстрелы Запорожья – главные новости 6 декабря

Ракеты в Молдове, атака на аэродром россиян, обстрелы Запорожья – главные новости 6 декабря

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2363
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация