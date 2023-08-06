Стало известно, сколько ракет было выпущено из Белоруссии по Украине с начала полномасштабной войны

5 августа 2023 года с территории Беларуси не было зафиксировано запусков ракет воздушного или наземного базирования.

С начала полномасштабной войны с территории Беларуси по Украине было выпущено минимум 721 ракету.

Об этом пишет Белорусский Гаюн.

Отмечается, что 5 августа 2023 с территории Беларуси не было зафиксировано запусков ракет воздушного или наземного базирования.

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"В районе 19:00 не было взлетов авиации, которая бы потенциально могла запустить ракету, а также не была зафиксирована мера авиации в потенциальную зону запуска ракет. Кроме того, отметим, что после сообщения о якобы запуске ракет с территории Беларуси, мы получили достаточную количество опровержения по вероятным локациям запуска", — говорится в сообщении.

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Напомним, воздушные силы Украины сообщили, что Россия осуществила запуск ракет с территории Беларуси. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время массированной атаки по Украине вечером 5 августа – это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты.

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