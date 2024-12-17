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Стало известно, сколько ракет использовала Россия для ударов по энергосистеме Украины

Стало известно, сколько ракет использовала Россия для ударов по энергосистеме Украины

Россия в 2024 году выпустила более 1100 ракет по энергообъектам Украины / Фото: ТСН.ua

Последняя атака стала одной из самых больших по масштабу, когда Россия использовала 94 ракеты и 193 беспилотника для удара по энергообъектам.

В 2024 году Россия совершила 12 больших атак на энергетическую инфраструктуру Украины, выпустив около 1100 ракет, включая как крылатые, так и баллистические.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

"Атака в прошлую пятницу стала 12-м ударом России по нашей энергетической инфраструктуре лишь в течение 2024 года. Для этих ударов РФ использовала около 1100 ракет – как крылатых, так и баллистических", — заявил Кислица, заметив, что речь идет только о ракетах, выпущены россиянами только по энергообъектам Украины.

Он отметил, что последняя атака стала одной из самых больших по масштабу, когда Россия использовала 94 ракеты и 193 беспилотника. Кислица поблагодарил международных партнеров за поддержку обороноспособности Украины.

"Их вклад – это не только акты солидарности, но также важные шаги, чтобы предотвратить геноцид", — добавил дипломат.

Украинский постпред при ООН назвал поддержку Украины благородным и принципиальным обязательством, навсегда вошедшим в историю.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает применять ядовитые боеприпасы, что приводит к жертвам среди украинских военных — на сегодняшний день уже зафиксировано 4950 таких случаев, с более чем двумя тысячами пострадавших.

"На российских складах осталось много другого смертоносного оружия, преимущественно с советских времен, и управляемые авиабомбы являются одними из самых смертоносных. Только за неделю Россия выпустила почти 500 управляемых авиационных бомб по украинским позициям, а также по жилым кварталам в украинских городах", — отметил Кислица.

Украинский дипломат подчеркнул, что российские военные обстреливают не только мирных жителей, но и служащих экстренной помощи и гуманитарный персонал.

"Преднамеренное впечатление гражданских, детей и служб экстренного реагирования является военным преступлением, и это подчеркивает необходимость для международного сообщества привлечь Россию к ответственности и активизировать усилия на защиту наиболее уязвимых слоев населения в Украине", — добавил представитель Украины при ООН.

Он поблагодарил ООН, партнеров и доноров за помощь и призвал "хранить Украину в центре глобальной гуманитарной повестки дня вместе с другими пострадавшими регионами".

Напомним, 16 декабря российские оккупанты ударили по городу Купянск.

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