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Стало известно, сколько ракет Россия производит каждый год
Россия ежегодно выпускает 1400 «Искандеров» и 500 крылатых ракет Х-101.
Россия вынуждена восстанавливать свои вооруженные силы после больших потерь в войне против Украины. Однако оценки западных разведок относительно того, сколько времени это займет, существенно различаются: от трех до десяти лет.
Об этом сообщило издание The Economist.
Россия производит более 1400 «Искандеров» и 500 Х-101 ежегодно. Известно, что только 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 других бронированных боевых машин, выходящих с заводов, — новые. Остальные — отреставрированная советская техника. По данным RUSI, такие запасы могут иссякнуть к 2026 году.
«Трудовая сила также является серьезным ограничением. В краткосрочной перспективе Россия набирает около 30 000 мужчин в месяц, но в долгосрочной перспективе она сталкивается с проблемами, связанными с сокращением и старением населения», — говорится в сообщении.
Напомним, разведка Британии объяснила, почему Путин называет войну в Украине войной «против коллективного Запада».