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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Стало известно, сколько ракет Россия производит каждый год

Россия ежегодно выпускает 1400 «Искандеров» и 500 крылатых ракет Х-101.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Ракета «Искандер»

Ракета «Искандер» / © Associated Press

Россия вынуждена восстанавливать свои вооруженные силы после больших потерь в войне против Украины. Однако оценки западных разведок относительно того, сколько времени это займет, существенно различаются: от трех до десяти лет.

Об этом сообщило издание The Economist.

Россия производит более 1400 «Искандеров» и 500 Х-101 ежегодно. Известно, что только 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 других бронированных боевых машин, выходящих с заводов, — новые. Остальные — отреставрированная советская техника. По данным RUSI, такие запасы могут иссякнуть к 2026 году.

«Трудовая сила также является серьезным ограничением. В краткосрочной перспективе Россия набирает около 30 000 мужчин в месяц, но в долгосрочной перспективе она сталкивается с проблемами, связанными с сокращением и старением населения», — говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии объяснила, почему Путин называет войну в Украине войной «против коллективного Запада».

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