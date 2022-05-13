Стало известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине с начала войны

Стало известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине с начала войны

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 2100 ракет.

Об этом 12 мая сообщил постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица, передает "Укринформ".

Он добавил, что каждый день войны приносит новые трагедии и новые преступления россиян. Кислица напомнил об авиаударе по школе в Белогоровке на Луганщине, где погибли 60 жителей, прятавшихся от бомбежек, и обстреле школы в Новгород-Северском.

По его словам, в настоящее время в Украине полностью разрушены 126 учебных заведений, еще 1509 повреждены.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ ожидает увеличения атак оккупантов на "Азовсталь" из-за эвакуации гражданских.

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