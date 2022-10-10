Стало известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время утренней атаки

Во время массовой атаки 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты. Из них 43 сбила противовоздушная оборона.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Кроме того, зафиксировано 12 дронов-камикадзе, девять из них сбиты.

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"Армия РФ била высокоточными ракетами Х101, Х555 из стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также обстрел производился ракетами типа "Калибр", "Торнадо", С-300", — сообщил он.

Напомним, в Киеве 10 октября зафиксировали прилеты в четырех районах. Погибли пять человек, еще более 30 пострадали. Российские ракеты также ударили по населённым пунктам в Киевской области.

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