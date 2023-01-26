Стало известно, сколько ракет выпустила армия РФ по Киеву

В четверг, 26 января, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены украинскими защитниками.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены. Спасибо ПВО", — говорится в его сообщении.

В настоящее время воздушная тревога в области продолжается. Она началась еще в 07:45. Связано это со взлетом в Беларуси потенциального носителя ракет "Кинжал" — истребителя Миг-31 и самолета управления А-50. Глава КМВА просит людей находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Попко также сообщил, что в результате ракетных атак по столице есть жертвы среди гражданского населения. В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Двое киевлян получили ранения, их госпитализировали.

Ракетная атака на Киевщину

В Киеве и области в 07.45 объявили воздушную тревогу. Стало известно, что в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны.

В сети около 10:00 начали сообщать о сильных взрывах в столице. В частности, мэр Виталий Кличко проинформировал, что произошли они в Днепровском районе.

Впоследствии мэр заявил, что в Голосеевском районе упала часть вражеской ракеты. Там погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

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