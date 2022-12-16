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Стало известно, сколько ракет выпустила армия РФ по Киеву: самая большая атака с начала войны

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
23к
Время на прочтение
1 мин
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Стало известно, сколько ракет выпустила армия РФ по Киеву: самая большая атака с начала войны

Фото: Associated Press

Известно об одном потерпевшем.

В пятницу, 16 декабря, российская армия выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 – сбили силы ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения", — отметили в КМВА.

Отмечается, что информация по разрушениям и жертвам уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе.

Ракетная атака 16 декабря

В пятницу воздушную тревогу объявили во всех областях, кроме западных. Уже в 08:35 тревога охватила всю страну. Киев "покраснел" в 08:10, а область – в 08:11.

Впоследствии в Сети сообщили о звуках взрывов. В ОВА рассказали, что сработали силы противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах : Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после   ракетных ударов во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Также вводятся экстренные отключения света.

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Дата публикации
Просмотры
23к
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