Стало известно, сколько ракет выпустила армия РФ по Киеву: самая большая атака с начала войны

Известно об одном потерпевшем.
В пятницу, 16 декабря, российская армия выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 – сбили силы ПВО.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
"Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения", — отметили в КМВА.
Отмечается, что информация по разрушениям и жертвам уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе.
Ракетная атака 16 декабря
В пятницу воздушную тревогу объявили во всех областях, кроме западных. Уже в 08:35 тревога охватила всю страну. Киев "покраснел" в 08:10, а область – в 08:11.
Впоследствии в Сети сообщили о звуках взрывов. В ОВА рассказали, что сработали силы противовоздушной обороны.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах : Деснянском, Днепровском и Голосеевском.
В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после ракетных ударов во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Также вводятся экстренные отключения света.
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