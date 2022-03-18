Стало известно, сколько россиян поддерживают путинскую войну в Украине

С началом полномасштабного вторжения России эта цифра выросла.
Советник Главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что 71% россиян поддерживают войну Путина в Украине.
Об этом он написал в своем Твиттере.
"Канцлер Германии Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", – отметил Подоляк.
Читайте также:
- Путин сообщил Эрдогану свои требования к Украине
- В Москве ФСБ вызывает украинцев на допросы, обыскивает квартиры и шарит в телефонах
- "Будем жить во времена, когда Российская Федерация просто развалится на части", — Данилов
- Путин бросает насмерть мобилизованных из "ЛДНР", а за ними уже следуют кадровые войска РФ — Арестович