Стало известно, сколько россиян поддерживают путинскую войну в Украине

С началом полномасштабного вторжения России эта цифра выросла.

Советник Главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что 71% россиян поддерживают войну Путина в Украине.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Канцлер Германии Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", – отметил Подоляк.

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